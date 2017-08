Forurenet materiale er fra Hedehusene

- Vi er rigtigt, rigtigt ærgerlige over, at der er kommet det skin over os, at vi forurener. Vi har fået konstateret, at der er materialer på grunden ved den nybyggede hal i Øm, hvor 1800 tons materiale har et PCB-indhold på over 2 mg/kg, hvilket er over grænseværdien, siger Anders Bo Bach til DAGBLADET Roskilde torsdag.