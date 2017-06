Dorte Sørensen (th.) fra Kirke Saaby modtog Mobileprisen sammen med Finn Kamper-Jørgensen på Gigtforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag aften. PR-Foto

Formand for gigtforening vinder pris

Lejre - 01. juni 2017

Gigtforeningens Mobilepris 2017 går til to ildsjæle, der hver har gjort en ekstraordinær indsats for mennesker med gigtsygdomme. Den ene af de to modtagere er Dorte Sørensen fra Kirke Saaby, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Dorte Sørensen har i 18 år været formand for Gigtforeningens Midtsjællandskreds og er tidligere medlem af Gigtforeningens bestyrelse. Hun får prisen for sin utrættelige energi og sit engagement til fordel for gigtsagen. Dorte Sørensen står i spidsen for en meget aktiv kreds, som hvert år arrangerer et utal af spændende og relevante arrangementer til gavn for mennesker med gigt.

Med oveni følger et beløb på 15.000 kroner til Dorte Sørensen. Den anden modtager er læge Finn Kamper-Jørgensen .

- Der er tale om to helt usædvanligt engagerede personer, der hver især har gjort en kæmpe indsats for mennesker med gigtsygdomme. Det vil vi gerne anerkende med Mobileprisen, siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Gigtforeningen uddeler hvert år Mobileprisen til en eller flere personer, der har gjort en ekstraordinær synlig indsats for at forbedre vilkårene for mennesker med gigt.