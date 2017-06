De to forældre Ida Winge og Kristian Selmer kom mandag aften til rådssalen på Allerslev Rådhus med deres børn Egil, der er skrevet op til vuggestuen på Avnstrup Børnegård, hvor hans storesøster Astrid er. Foto: Agnete Vistar

Forældre vil gøre alt for at bevare børnegård

Lejre - 20. juni 2017 kl. 12:22 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene til børnene i den lukningstruede Avnstrup Børnegård mødte talrigt frem mandag aften i rådssalen på Allerslev Rådhus, hvor lukningen af institutionen blev udskudt med en blød formulering til årsskiftet, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Blandt de mange forældre var Ida Winge og Kristian Selmer, som har to små børn - én i vuggestue på Avnstrup Børnegård, og én skrevet op til vuggestue. De fortæller, at de ligesom de øvrige forældre i institutionen blev meget chokerede, da meldingen pludselig kom for en uge siden, at kontrakten for børnegården er sagt op, og at stedet stod til lukning inden for få måneder.

- Vi vil sørge for at gøre alt, hvad der står i vores magt for at bevare en fantastisk institution, der betyder så meget for lokalområdet, siger Kristian Selmer til DAGBLADET Roskilde.

De to forældre accepterer ikke uden videre, at Avnstrup Børnegård skal lukke som et faktum.

- Vi håber på at kunne gøre noget ved Udlændingestyrelsen, som har opsagt kontrakten med kommunen. Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad der foregår. Hvem ved, hvad styrelsen har brug for om to år? Mange pavilloner på Modtagecentret er blevet sat op og pillet ned igen, siger Ida Winge.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.