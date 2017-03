Forældre tog initiativ til nyt bosted

Det hele startede for fem år siden. To forældrepar - Pia Holm og hendes mand Søren Bartels, samt parret Linda og Thomas Borregaard - var begyndt at tænke på, hvor deres unge børn skulle bo, når de blev voksne.

- Vi gav det mange tanker. Aller vigtigst var - og er - for os, at det sted, de unge skal bo, ikke er et institutions-agtigt sted, men et sted med hjemlige omgivelser, hvor de unge også kan få et socialt aktivt liv. Som forældre har vi lagt megen energi og hjerteblod i, at vores børn får så givtigt og indholdsrigt et liv som muligt, fortæller Pia Holm.