Carsten Rasmussen, socialdemokratisk gruppeformand i Lejre og tidligere borgmester, voksede op i et arbejderkvarter i Odense. Og det var med til at forme hans ambition om at reformere lærerfaget og folkeskolen. Foto: Jens Wollesen

Fødselar brænder for de unges vel

Meget få gik videre i gymnasiet fra hans klasse. Der var ikke noget at gøre der for hans klassekammerater. Og her blev kimen skabt til en fremtidig lærer, der ville ud over rampen for »vi plejer« til at bryde nye grænser i lærerfaget.