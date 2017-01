Flertal mod kilevej i udvalg

Der var ikke flertal blandt politikerne i teknik- og miljøudvalget, da der tirsdag skulle stemmes om en anbefaling om at sende forslaget til en lokalplan for adgangsvejen til Hyllegården i høring. Forslaget omfatter en vejadgang gennem den grønne kile i Hvalsø, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Venstres Jens K. Jensen, Ivan Mott (Ø) og Jens Falkenberg (DF) var som ventet ikke med på lokalplanforslaget om at føre vejen gennem den grønne kile. De ønsker i stedet at tilslutte vejadgangen fra Hyllegården til Åsen.

Et mindretal - formanden Martin Stokholm (S) og Birger Prahl (SF) - anbefaler, at vejen skal gennem kilen, og at forslaget skal ud i høring.

Da sagen går videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, kan man dog forvente et flertal for at sende lokalplanen i høring, idet der var flertal for at få lavet en lokalplan med det indhold i slutningen af november i kommunalbestyrelsen.