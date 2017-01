Lejres kommunalbestyrelse var splittet mandag aften i sagen om hvorvidt kommunen skal gå med i et fælleskommunalt udbud om pladser for unge på institutioner. Arkivfoto: Agnete Vistar

Flertal for nej til fællesudbud

Lejre Kommune kommer ikke til at deltage i det regionale fællesudbud om pladser for sårbare unge på opholdssteder og døgninstitutioner. Et flertal sagde nej mandag aften på kommunalbestyrelsesmødet, mens tre borgerlige partier var for, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Efter at helt nye oplysninger er kommet til om, hvor mange opholdssteder Lejre Kommuner benytter sig af, og hvor mange unge borgere der placeres på disse døgninstitutioner, besluttede Venstre og Dansk Folkeparti sig for at stemme for at gå med i det fælleskommunale udbud af pladser på døgninstitutioner. Også De Konservatives Grethe Saabye stemte ja.