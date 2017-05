Formand for Udvalg for Børn & Ungdom, Villy Hauritz: - Vi er tæt på, at institutionen Den Grønne Kile er blevet for lille. Det skal vi nu se på. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Flere små børn på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere små børn på vej

Lejre - 24. maj 2017 kl. 12:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at det samlede antal af børn, der skal passes i Lejre, er faldet støt siden 2009, ser det ud til, at kurven vender nu. Og det gælder især for de allermindste børn, de 0-2 årige, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

I 2009 var der 2.498 småbørn i alderen 0-6 år i Lejre Kommune. Og det antal er faldet støt, hvert år, og er i år bare 1.885 småbørn. Altså 613 børn færre, et betragteligt antal, og det kan få betydning i folkeskolerne, og for den sags skyld også de to friskoler i området.

Men billedet vender nu for de allermindste børns vedkommende. Mens der bygges stadig flere huse og lejligheder i Lejre - først og fremmest i Kirke Hyllinge, Hvalsø og Lejre by - kommer der også en lind strøm af børnefamilier til kommunen. Typisk unge familier med småbørn og flere på vej. Og det vil skabe rynker i panden hos politikerne, for det får meget snart, ja allerede nu betydning for kapaciteten i vuggestuer og hos dagplejere.

- Det her er noget, vi har drøftet rigtigt meget i Udvalg for Børn og Ungdom. Vi er ret tæt på at melde noget ud om Saaby-området, for der er der pres på. Der er allerede forældre der, som sender deres børn til Hvalsø, fortæller siger udvalgsformanden, Villy Hauritz (SF).

Læs mere i DAGBLADET Roskilde onsdag.