Gershøj Kro er lukket for tiden, men Gershøj Bylaug ved Trolle Mikkelsen og Axel Christensen indkalder til nyt møde om køb af kroen. Foto: Rita Vestergård

Send til din ven. X Artiklen: Flere skal med til køb af kro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere skal med til køb af kro

Lejre - 24. januar 2017 kl. 10:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med tilsagn om mindst en halv million kroner til køb af kro indkalder Gershøj Bylaug til nyt borgermøde om sagen. Det sker torsdag den 26. januar klokken 20 i Byhuset på Gershøj Havnevej 14 bag kroen. Alle er velkomne, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

- Vi har fået tilsagn fra 40 borgere, der vil indskyde 500.000 kroner til køb af kroen. Nogle vil måske indskyde mere, når vi når dertil. Så vi indkalder til et nyt borgermøde om sagen, fortæller Axel Christiansen, oldermand i Gershøj Bylaug, hvis bestyrelse indtil videre har stået for et borgermøde i december om sagen - og nu indkaldelse til det nye borgermøde.

- Der orienterer vi om, hvor langt vi nu er kommet med at skaffe penge til at købe byens kro, så vi kan bevare den for fællesskabet i byen, siger han.

Herefter skal der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper til at fortsætte arbejdet med at skaffe midler via nye borgere, forhøjelse af tilsagn eller lån.