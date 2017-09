Der mangler at blive installeret et ventilationsanlæg i en enkelt bygning på Hvalsø Skole - det sker nu med et lån på 650.000 kroner. Arkivfoto: Agnete Vistar

Flere penge til skimmelkamp

Lejre - 01. september 2017 kl. 09:38 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Lejre har givet grønt lys for et lån på 650.000 kroner, så det sidste ventilationanlæg kan installeres i en bygning på Hvalsø Skole i kampen mod skimmelsvamp, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

For lidt over et år siden bevilgede politikerne i alt 5,25 mio. kroner til at gennemføre en række arbejder på skolen, der skal afhjælpe problemerne med skimmelsvamp. Der blev opdaget noget skimmelsvamp på skolen i begyndelsen af 2016, og det viste sig, at kilden til skimmelen udsprang fra kælderen.

En grundlæggende rengøring blev sat i gang over hele skolen. Prøver taget af firmaet Rambøll viste, at der kun var et lavt indhold af sporer herefter, og børnene, der mødte ind efter vinterferien, blev ikke udsat for sundhedsrisiko.

Siden er alt det øvrige arbejde med at fjerne risiko for skimmelsvamp gået i gang. Arbejdet gik i gang i marts i år, og tidsplanen holder. Det første ventilations-anlæg på skolen gik i gang i juli. Men det viser sig, at de 5,25 mio. kroner ikke er nok til at få gennemført hele planen.