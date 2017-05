Her er de to hold, der skal af sted på cykeltur udover to ansatte. Privatfoto

Fire beboere skal på cykeltur

- Det er en stor glæde, at mange støtter projektet. Det er vigtigt at give vores beboere gode oplevelser, og et projekt som det her kan kun lade sig gøre via frivillige, siger Leif Nielsen, formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.