Per Arnmark i et produktionslokale, som han låner i Lejre, til at fermentere sine produkter. Foto: Rita Vestergård

Fermenterede grøntsager er det nye sort

En af Lejres nyere madhåndværkere er Per Arnmark, der har fundet på at fermentere grøntsager og gulerødder med mælkesyrebakterier som en måde af lindre et maveonde på, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

- Det er jo en kendt sag, at mælkesyrebakterier er sunde og nødvendige for maven. Men køber man dem i pilleform, er de dyre og utilstrækkelige. Derfor fandt jeg på selv at producere dem naturligt og fandt en gammel opskrift, fortæller Per Arnmark.

Per Arnmark har boet i Kattinge siden 2005 med familien, der har to hjemmeboende børn. Her kan lide at lave mad og er derfor ofte i familiens køkken. Med den gamle opskrift på fermentering begyndte han at eksperimentere med at fermentere grøntsager og rødder for et par år siden.