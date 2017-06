Se billedserie Såby Fanaticos havde noget at juble over, da Såby Fodbold IF vandt serie 2 kampen mod arvefjenden Hvalsø med 2-1. Foto: Agnete Vistar

Et brag af et lokalopgør

Lejre - 04. juni 2017 kl. 11:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med røgbomber, romerlys og taktfast opbakning sørgede supporterne fra såvel Hvalsø IF som Såby Fodbold at holde pinsedampen oppe ved det store lokalderby på Såby Stadion lørdag. Et årligt opgør, som trækker over 1000 mennesker, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Det var ikke kun håneretten, Såby Fodbold IF's Serie 2 hold spillede om. Der var meget på spil - skulle holdet have en chance for at overleve i rækken, skulle de vinde over Hvalsø IF.

Og arvefjenderne er og bliver Hvalsø IF. For første gang blev det store brag af et lokalgør holdt på Såby Stadion, og som altid var det med en helt vildt oppisket, forrygende stemning, med tifosierne fra hvert hold placeret på bagsiden af banen, i hver sin ende. Og naturligvis varmet op med nogle gode saftige promiller fra pinsefesten i Hvalsø i timerne forinden, ja mange allerede fra morgenstundens store pinsebord.

Humøret var højt, og der blev fyret røde røgbomber i Såby Fanaticos hjørne - det matcher med Såby Fodbolds røde trøjer - og hvide røgbomber og rytmisk baldren på banderne i Kloge Hjørnet i Hvalsøs ende af banen.

Kampen endte med en sejr til Såby på 2-1, så drømmen om at overleve i Serie 2 er stadig i live. Hvalsø er sikret i Serie 2.

