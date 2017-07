Se billedserie Den 23 tons tunge gravko fik hurtigt gravet to lange søgegrøfter på Sagnlandets gamle vikingeplads. Museumsinspektør Julie Nielsen skimtes i billedet. De gamle træhytter, der ses i baggrunden, skal rives ned. Foto: Agnete Vistar

Et arkæologisk tjek før kongehallen bygges

Lejre - 06. juli 2017 kl. 09:15 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arkæologer har undersøgt, om der ligger fortidsminder i jorden i Sagnlandet Lejre, hvor det mægtige bygningsværk, kongehallen er planlagt til at ligge, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Med to lange gravegrøfter, hurtigt skåret ud af lerjorden, er det lykkedes to arkæologer fra museumskoncernen ROMU at konstatere, at der ikke findes arkæologiske spor af interesse i jorden. Museumsinspektør Julie Nielsen og arkæolog Anne Vestergaard gik nøje jorden efter, mens Anne Vestergaard fik målet søgegrøfterne ud med GPS-præcision.

- Vi laver de her prøvegravninger for at klarlægge, om der er arkæologi hernede i jorden. Og alt tyder på, at det er der ikke. Det er nødvendigt at undersøge jorden, da stedet ligger blot et par kilometer fra den kongehal, vi har udgravet ved Gl. Lejre. Faktisk i direkte fugleflugts-linje, på en lige vest-øst akse, fortæller Julie Nielsen.

Hun var selv med til udgravningen af den historiske kongehal lige vest for Gl. Lejre for nogle år siden under ledelse af museumsinspektør Tom Christensen.

