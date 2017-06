Udvalgsformand Grethe Saabye (i midten) klipper snoren til Spor 3, flankeret af Claus Langer og Kristian Emborg. Privatfoto

En rugekasse for iværksættere

Lejre - 06. juni 2017 kl. 12:13 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var en stor fornøjelse at få lov at klippe snoren til Claus og Kristians nye iværksætterhus »Spor 3«, lige op af Lejre Station. Det fortalte Grethe Saabye (K), formand for erhvervs- og tursimeudvalget, efter at hun forleden havde klippet den røde snor til iværksætterhuset, der er istandsat af iværksætterne Claus Langer og Kristian Emborg.

- Jeres vision er at skabe de rette rammer for, at andre iværksættere kan vokse. Det skal være sjovt og hyggeligt, siger I. Bygningen her synes I er oplagt til formålet, med alle de mange skæve vinkler og sjove kroge. I tror på, at skæve huse giver skæve ideer, og at det netop er vigtigt for et iværksættermiljø, sagde Grethe Saabye.

Stedet var tidligere SFO og kendt under navnet Lageret, som hermed hører fortiden til. Navnet Spor 3 fik stedet allerede sidste år, da det ligger lige ved siden af de to spor på Lejre Station. Hensigten med iværksætterhuset er ikke kun at skabe kommercielle aktiviteter, men også at give grobund for et levende vækstmiljø med café og andre aktiviteter.

De to driftige iværksættere, Kristian Emborg og Claus Langer fik sidste år 250.000 kroner i LAG-midler som bidrag til forvandlingen af SFO'en til et iværksætterhus. Bygningen blev solgt af Lejre Kommune til de to iværksættere med den klausul, at skytteforeningen skulle blive i kælderen.