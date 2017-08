Se billedserie Naja og Lars Slyngborg i deres have, som de elsker at få ideer til og udvikle. Og naturligvis opholde sig i, når de slapper af fra en travl hverdag. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: En landbohave fyldt med liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En landbohave fyldt med liv

Lejre - 22. august 2017 kl. 11:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naja og Lars Slyngborgs have nær Kisserup er et orgie i farver, og her trives de insekter, som ellers er på vej væk fra den danske fauna, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Da Naja og Lars Slyngborg for fem år siden flyttede ud fra et rækkehus i Hvalsø til Aggerupvej nordvest for Kisserup, var der nogle ordentlige holmgange, som skulle tages. Med haven. For den var simpelthen en urskov, og træer stod overalt og skyggede.

13-15 træer måtte lade livet, og så blev der ellers ryddet op i haven. I dag vandrer man ind i den skønneste landbohave, fyldt med blomstrende, farverige stauder her i august, insekter der flyver omkring, et stenbed, to højbede med grøntsager og en enkelte fire meter høj solsikke, der nikker venligt ud over haven.

Fem trætårne er sat op med hver sin slyngrose inde i midten; næste år skulle roserne gerne slynge sig op om tårnene, og så får haven endnu et nyt udtryk. I drivhuset vokser skinnende sorte tomater.

- Det er en have i konstant udvikling. Vi får hele tiden nye ideer og tanker om haven, siger Lars Slyngborg, til dagligt lærer på Hvalsø Skole.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.