Sådan her er det arkitektfirmaets vision, at Elverbakkens boligfacader skal se ud. Lejre Kommunes materiale

Elverbakken får 69 boliger

Lejre - 16. maj 2017 kl. 09:37 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

66-69 almene boliger skal bygges i Hyllegårds-udstykningen i det vestlige Hvalsø. Og nu går Lejre Kommune i gang med at få lavet et forslag til en lokalplan, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Den nye bebyggelse - kaldet Elverbakken - bliver dermed en del af den omfattende plan om at skabe flere almene boliger i Lejre Kommune. Også i Lejre by og i Kirke Hyllinge er der arbejde i gang for at bygge almene boliger, og det kommer også til at ske i det nordlige Osted.

Arkitektfirmaet Vandkunsten har lavet et projektforslag for Elverbakken, der er så specifikt, at det indeholder en nøjagtig mængde af forskellige boliger på alt fra 45 kvadratmeter til 115 kvadratmeter - i alt 69 lejligheder.

Venstre og DF foretrækker 40-45 lejligheder i stedet for 66-69. Venstre frygter ghettodannelse med for mange lejligheder, og partierne vil satse på, at der laves sociale klausuler med kommunen for Lejres borgere for hver fjerde lejlighed. Senere i maj skal økonomiudvalget i kommunen tage stilling til sammensætningen af boliger i den nye bebyggelse, der bliver i én til to etager.

