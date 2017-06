Kortet viser, hvor der skal ske ændringer ved broer. De blå tegn viser sporsænkninger - herunder tre i området ved Gøderup. De gule markerer hævning af broer; de røde nye broer der skal bygges. Foto: VVM-redegørelsen

Eltog kan være på vej om tre år

Lejre - 07. juni 2017 kl. 10:19 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Banedanmark har siden 2015 undersøgt, hvad der skal til for at elektrificere jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg, og giver nu alle interesserede mulighed for at høre mere om projektet, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Elektrificering af banen har længe været et ønske hos Hvalsø-Lejre Pendlerklub, fordi der hermed bliver mulighed for at bruge moderne, elektriske tog, der accelererer og bremser hurtigere, og dermed kan være med til at nedbringe rejsetiden.

Banedanmark sætter de kommende to lørdage infotelte op i gågaderne i to byer de næste to lørdage, hvor man kan komme og høre mere om projektet. Den 10. juni fra 10-13 på Kordilgade i Kalundborg. Den 17. juni sker det fra kl. 10-13 på Ahlgade i Holbæk.

I forbindelse med elektrificeringen skal der sættes kørestrømsmaster op og hænges køreledninger over banen. Ved 12 broer sænkes sporene. Tre af de sporsænkninger sker i Lejre Kommune, alle inden for samme større område nord og vest for Gøderup: Sporudfletningsbroen/banen ved Darup, under broen på Gammelgårdsvej og under broen på Hovedvejen, nord for Langvad.

I anlægsfasen er der behov for midlertidig ekspropriation af arealer, der skal benyttes til arbejdsarealer, adgangsveje m.m. I Lejre Kommune skal der midlertidigt eksproprieres arealer på 97.800 kvadratmeter fra 16 ejendomme.

