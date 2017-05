Jordbærtunnelerne, som ses i baggrunden, får ikke en permanent tilladelse, idet der ikke kommer nogen lokalplan. Men de kan fortsætte med at stå rundt om i området, da landzonetilladelsen kan fornys gentagne gange. Foto: Agnete Vistar

Dropper lokalplan for jordbærtunneler

Lejre - 11. maj 2017 kl. 10:09 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt teknik og miljøudvalg har besluttet, at der ikke skal laves nogen lokalplan og kommuneplantillæg for de fem meter høje jordbærtunneler, landmand Jeppe Pedersen ønsker at opstille på to marker nær Mannerup, i alt 40 hektar. Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Borgerne i Mannerup landsby og omegn har kæmpet imod planerne om en permanent lokalplan for jordbærtunnelerne, og de ser det som en sejr, at et enigt politikerhold har afvist at lave en lokalplan for tunnelerne.

- Vi ser det som en sejr. Naturen og landskabet har vundet. Nu bliver tunnelerne ikke permanente - de landzonetilladelser til tunnelerne, som Jeppe Pedersen har, er kun for en årrække; så skal de flyttes. Men vi er helt klar over, at jordbærtunnelerne ikke forsvinder, siger Holger Wiuff fra borgergruppen.

Martin Stokholm (S), formand for teknik- og miljøudvalget, siger, at udvalget har stemt nej til en lokalplan, fordi der må kunne findes en anden løsning.

- Hvis vi laver en lokalplan, har Jeppe Pedersen sine tunneler der resten af sin levetid, og det ser ikke særlig godt ud. Så vi håber, at der sker et eller andet revolutionerende på området, så det ikke bliver så belastende at se på tunnelerne. Måske Folketinget kan håndtere den slags i fremtiden, siger han.

- Men tunnelerne forsvinder ikke. Som det ser ud, skal vi give ham landzonetilladelse til tunnelerne, hver gang han søger om fornyelse af en tilladelse, hvert tredje-fjerde år. Igen og igen, fordi der er tale om produktionsjord. Landmanden har stadig tilladelse til at have tunnelerne, og det kan han blive ved med, tilføjer Martin Stokholm.

Nu vil beboerne forsøge at påvirke lovgivningen.

