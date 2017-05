Uddeler i Dagli?Brugsen i Osted, Lars Kromann overrækker en check på 14.874 kroner til formanden for Osted IF, Jens Andersen. Også salg af Ostedvinen har givet penge til idrætsforeningen. Foto: Agnete Vistar

Det største OK-beløb nogensinde

Lejre - 16. maj 2017 kl. 14:09 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Osted IF får i år over 15.000 kroner fra OK-Tanken på torvet i Osted samt fra salg af Ostedvinen hos Dagli'Brugsen. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Da Osted Idrætsforening fik en aftale med OK Tanken i 2012, kunne idrætsforeningen det første år glæde sig over 6.739 kroner til foreningens ungdomsarbejde. Og siden er beløbet vokset støt. I 2016 er det hidtil største beløb indløbet til foreningen: 14.874 kroner. Formand for Osted IF, Jens Andersen har netop fået checken overrakt af Dagli'Brugsens uddeler, Lars Kromann, og det var med de store smil på.

Pengene er kommet ind via de OK-kort, som er tilknyttet Osted IF. Seks øre for hver liter benzin eller diesel, der tankes på OK-tanke, går til den lokale idrætsklub, hvis man har knyttet sig til én.

Ydermere er der solgt 370 flasker af Osted-vinen fra Dagli'Brugsen, fortæller Lars Kromann. Der går 1 krone for hver flaske til Osted IF, og det betyder, at foreningen i år får over 15.000 kroner.

