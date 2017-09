Se billedserie Gitte (v.) og Rikke Larsen (th.), tilsammen Honning og Flora, flankerer Jean Konbæk fra Amager firmaet Leben Cph. De to firmaer planlægger det store designmarked Carls Fair på Carlsberg. Foto: Agnete Vistar

Design-marked bliver et eventyr

Lejre - 09. september 2017 kl. 10:41 Af Agnete Vistar

Duoen fra Kirke Hyllinge-firmaet Honning og Flora er gået sammen med firmaet Leben Cph om et storstilet vintage- og designmarked på Carlsberg i København, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

- Det bliver én på opleveren. Et eventyr! Og Instagram-venligt. Noget for krøllede hjerner. Vi brænder for det, og vi elsker det! siger Rikke Larsen fra Honning og Flora.

Carls Fair, hedder markedet, som foregår på Stødpudelageret den 7. og 8. oktober. Forventningen er, at det bliver en rigtig københavner-begivenhed, med mange besøgende til de 30 stande, 10 madstande, flere food trucks og forskellige stilarter af udsmykning. Aktørerne satser på kvalitetsvarer inden for genbrug.

Både Honning og Flora og Leben Cph deltager i det meget populære TV2 program Loppe Deluxe, hvor forskellige hold konkurrerer mod hinanden om at sælge mest af forskellige genbrugs-effekter, som er indkøbt et givent sted inden for en fast tidsramme.

Flere af Loppe Deluxe deltagerne udstiller på Carls Fair, og det er ikke mindst Rikke Larsen, der sammen med Jean Konbæk fra Leben Cph har sat sig for at skabe et dynamisk fællesskab mellem deltagerne i Loppe Deluxe.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag.