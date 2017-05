Der var fyldt til velfærdsdebat

Det var tredje og foreløbigt sidste arbejdsmøde om kerneopgaverne i kommunen. På dagsordenen var blandt andet, hvordan man kan arbejde for, at hver eneste borger i Lejre Kommune, som står uden uddannelse eller job, kommer i uddannelse eller job og bliver i stand til at klare sig selv økonomisk. Samt hvordan det sikres, at hvert enkelt barn trives og lærer så meget, som han eller hun kan Engagerende fællesskaber for alle gennem nære kultur- og fritidstilbud var også til debat.