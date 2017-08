DR tilfreds med super slotskoncert - se flere billeder

Se billedserie DR Slotskoncert 2017, Ledreborg park. Foto: Jens Wollesen

Lejre - 14. august 2017 kl. 13:11 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DR er godt tilfreds med en super slotskoncert lørdag i Ledreborg slotspark, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

- Vi havde jo totalt udsolgt; alle 12.000 billetter, og der blev ved at komme folk ind, så koncerten blev udsat lidt, så alle kunne komme ind og få det hele med, siger Lea Strömgren, branding manager for DR's kor og orkester.

- Vi havde en evaluering ude i parken, og folk var rigtigt glade og positive. De havde garderet sig på regnen. Mange, som er kommet tidligere, er vant til det foranderlige danske sommervejr, siger Lea Strömgren.

Også sangere og musikere var særdeles tilfreds med eftermiddagen og aftenen i slotsparken:

- Sangerne var glade og positive; de synes, de oplevede en utroligt positiv stemning. Og de er jo alle glade for genren - at få lov til at synge musical-sange med DR SymfoniOrkestret er sjældent, de får mulighed for. Orkestret har jo kvalitet, og det er noget, sangerne værdsætter, siger Lea Strömgren.

Nogle gæster blandt publikum har givet udtryk for, at det var træls at sidde så længe i bilen og vente på at komme ud. Hertil siger Lea Strömgren, at DR ikke har så mange knapper at skrue på:

- Vi tænker på at optimere trafikken fra år til år, men det er svært, når der er fuldt hus. Der er de forhold, der er. Alle vil gerne af sted, når koncerten er slut, og der er stort pres på udgangene. Man må væbne sig med tålmodighed, siger hun.

I øvrigt planlægger DR på sigt at bevare programmet for sådanne koncerter på hjemmesiden og Facebook en måned efter koncerternes afslutning. Som det er nu, forsvinder programmet, idet øjeblik koncerten afslutter, og flere efterspørger, at den praksis ændres.