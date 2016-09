Byforum sætter glød til voksende by

www.forum4070.dk. Hjemmesiden er for byforummet i Kirke Hyllinge, som er én af byens store motorer og har været det nogle år. Så meget, at Hvalsø bys koordinationsgruppe nu vil invitere byforummets folk til Hvalsø for at få dem til at fortælle om, hvad de har haft af udfordringer og hvordan de har tacklet dem - og hvordan de er lykkedes med så meget.