Se billedserie Allerslevs gamle bydel blev et trækplaster søndag, og vejret var med arrangørerne. Foto: Agnete Vistar

Bydel loppede for fællesskabet - med stor succes

Lejre - 28. august 2017 kl. 11:17 Af Agnete Vistar

Søndag samledes beboerne i det gamle Allerslev for første gang om en helt ny aktivitet: et bydels loppemarked med stande i indkørslerne og et større fællesområde mellem Gl. Byvej 3 og 5 om det store kastanjetræ. Det skriver DAGBLADET Roskilde om mandag.

Markedet blev en forrygende succes, og arrangørerne kunne glæde sig over held med vejret - kun ganske få regndråber faldt over den nye event - og godt med mennesker, der ikke kun kom fra byen, men også fra blandt andet Hvalsø og Roskilde. Med godt 30 boder placeret rundt om i den gamle bydel var der masser at se og gå på opdagelse efter.

Og stemningen var så god som den kunne være. Der var mange smil og en afslappet, glad atmosfære i den gamle bydel, hvor de mange mennesker i alle aldre slentrede rundt i de små stræder blandt pittoreske huse, blomsterfloret og skyggefulde træer.

Og det blev nævnt igen og igen blandt alle, Dagbladet talte med, at det store håb er, at bydels loppemarkedet udvikler sig til en tradition. Og sådan bliver det. Det lover én af arrangørerne, Gordon Henriksen - kendt som dygtig lystfisker fra tv og radio. Og bydels loppemarkedet vil fortsætte med at blive holdt hvert år den sidste søndag i august.

- Det er et rigtigt, rigtigt godt initiativ, der nu er taget. Vi her på vejen kan mærke, at vi hilser mere på hinanden og får en ekstra social kontakt. Vi er jo blandt de gamle, og det er unge mennesker, der arrangerer det her, og det har betydet, at vi nu snakker med de unge, fortæller Susanne Rishede, en af beboerne i det gamle Allerslev.

