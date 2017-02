Den 26-årige blev frikendt for at sætte ild på sin eks-svigerfamilies bygning til heste. Privatfoto

Bortfører på fri fod efter dom

Lejre - 08. februar 2017 kl. 11:45 Af Rita Vestergård Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 26-årig forlod Roskilde Ret som en fri mand 31. januar efter at have udstået en fængselsdom på otte måneder for frihedsberøvelse, trusler, hærværk m.v.

Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Manden blev dømt for den 23. juli 2016 at have bortført, truet og knivoverfaldet sin eks-kæreste, der var flyttet hjem til sine forældre på en heste-ejendom i det sydlige Bramsnæs efter bruddet.

Kidnapningen fandt sted ved Borrevejle Camping med bilskifte lige efter, så politiet ledte efter den forkerte bil. Kvindens mareridt varede nogle timer, inden hun blev sluppet fri.

Derudover blev han dømt for at have anabolske steroider i sin lejlighed i Brønshøj.

Men han blev frikendt for at sætte ild i eks-familiens træbygning til heste samme eftermiddag.

Manden blev anholdt dagen efter og havde udstået sin straf ved dommen.

