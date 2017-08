Borgmester Carsten Rasmussen (S): - Det her er altså ikke en sag, der pludselig er dukket op! Det er meget sent pludselig at sige, at det her med boligformål har vi ikke set. Foto: Agnete Vistar Foto: Jens Wollesen

Borgmester parat til debat om boligformål

Lejre - 09. august 2017 kl. 11:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Carsten Rasmussen (S) indkalder nu til et ekstraordinært møde i økonomiudvalget i næste uge. Det sker, efter at Venstre har annonceret, at de vil bede borgmesteren om en fornyet drøftelse af udbudsgrundlaget i økonomiudvalget, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Her ønsker de en forklaring på, hvorfor der er indføjet en klausul om, at et salg af bygningerne på Lejrevej 15A-G kun kan ske til boligformål, og at klausulen slettes i udbudsmaterialet. Borgmesteren siger, at han ikke har noget problem med at ændre i formålet i udbuddet - men at , siger Carsten Rasmussen, der dog undrer sig meget over Venstres udmelding:

- Det fremgår klart af teksten i dagsordenen i sagen i økonomiudvalget, at et salg til boligformål har den bedste økonomi og er det bedste forslag. Et helt enigt økonomiudvalg sagde ja til en beslutning. Ingen har rejst sagen i to måneder. Vi udsendte udbudsmaterialet omkring den 1. juli og følger tidsplanen, siger borgmesteren og fortsætter:

- Så lige pludselig kommer Venstre og peger på, at der ikke står noget om boligformål i beslutningspunkterne. Det er rigtigt, det ikke står i indstillingspunkterne, men det står meget klart formuleret i dagsordens-teksten. Da ingen udtaler sig imod dette i udvalget, går jeg ud fra, at det er hensigtsmæssigt at udbyde bygningerne til boliger, siger Carsten Rasmussen.

- Det her er altså ikke en sag, der pludselig er dukket op! Udbuddet er ude. Det er meget sent pludselig at sige, at det her har vi ikke set. Det undrer mig, og det besværliggør det politiske arbejde, når udvalgsmedlemmer ikke har set, hvad der står i dagsordens-teksten, tilføjer borgmesteren.

