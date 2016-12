Gershøj Kro er til salg, og nu arbejder en række borgere på at stifte selskabet Gershøj A/S, som skal varetage et eventuelt køb af kroen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Borgergruppe skal styre krokøb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgergruppe skal styre krokøb

Lejre - 29. december 2016 kl. 10:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gershøj Bylaug arbejder på at få nedsat en Borgergruppe, som kan overtage styringen med at skaffe kapital til at erhverve Gershøj Kro og få dannet et aktieselskab. Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af borgere, der allerede har givet tilsagn om at arbejde for sagen - foreløbig har 15 meldt sig - og andre, som måtte give tilsagn.

Gruppen skal så hurtigt som muligt udarbejde et konkret forslag til en konstruktion for et aktieselskab, samt diverse andre forslag til beslutning. Det er et større arbejde der venter, og Gershøj Bylaug mener ikke, at dette arbejde hører hjemme i lavet.

»Det projekt vi taler om, er således ikke at drive selve kroen, men at erhverve bygningen, og herefter finde en forpagter, som vil og kan drive kroen. Dvs. at dit tilsagn om aktiekøb er funderet i værdien i bygningen Gershøj Kro, og derfor kan aktien sælges senere sælges til anden side«, hedder det i det åbne brev.

Købet af kroen vil kræve et syvcifret beløb. Nu skal bylavet og den kommende borgergruppe lige tage bestik af, hvor meget kapital man kan forvente at skaffe. Og dermed om det overhovedet vil være muligt at skaffe nødvendig kapital til købet af Gershøj Kro.

Se også DAGBLADET Roskilde torsdag.