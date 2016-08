Boligskatter hedt emne hos Konservative

Blandt andet kom det frem på mødet, at Susanne Rishede i Lejre betaler 35.000 kroner om året i boligskatter bare for at blive boende i sit hus, hun allerede har købt og betalt.

Grethe Saabye fra Lejres kommunalbestyrelse tager også sagen op lokalt: - De stigende boligskatter bliver et større og større problem for helt almindelige mennesker - også her, hvor vi bor, og det er en kamp, der kun bliver mere og mere aktuel for hver boligskatteregning. Her i Lejre Kommune arbejder vi på at få sat grundskylden ned, og derfor er det selvfølgelig kun ekstra godt, at presset også kommer fra Christiansborg, sagde Grethe Saabye.