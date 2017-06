Et foto taget af Lejre Kommune fra den stejle gravning af grus i Madelungs Grusgrav op mod Skovvej i 2013. Lejre Kommunes materiale

Bøde til grusfirma for at grave for stejlt

Lejre - 27. juni 2017 kl. 09:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BG Stone, der har gravetilladelsen til grusgravning i den omstridte Madelung Grusgrav i Hvalsø, har fået en bøde på 35.000 kroner i Retten i Roskilde. Straffen er faldet for at grave alt for stejlt i grusgraven. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Sagen har nogle år på bagen, da det overdrevent stejle indhug i grusgraven fandt sted i 2013. BG Stone har selv erkendt sig skyldig i at have gravet for stejlt.

Til gengæld er firmaet blevet frifundet for anklagerens krav om at få konfiskeret en merfortjeneste på 147.000 kroner af det stejle graveri. Dommer Annette Hagdrup mente ikke, at der er sikkerhed for, at udbyttet var af den størrelse, som anklagemyndigheden mente. Hun kunne heller ikke se, at der var bevis for, at der kunne konfiskeres et skønsmæssigt fastsat mindre beløb end de 147.000 kroner.

