Ben-amputeret: Det nytter ikke at være sortseer

- Det er ikke noget at være flov af, at man mangler et ben. Sket er sket; så må man prøve at få det bedste ud af det, siger hun.

Pia Kok fik fjernet underbenet i 2007 som følge af forkalkning i benet og dårligt blodomløb. Hun har været hårdt ramt - to år forinden fik hun fjernet et bryst på grund af brystkræft. Begge hendes børn, en søn og en datter, lider af en neurologisk sygdom og sidder i kørestol, ligesom hun også selv må tilbringe en del af sit liv i kørestolen. Tidligere, i 1995, afgav hun en nyre til sin søn.

Men selv om kødet er skrøbeligt, er ånden redebon, og Pia Kok er ukuelig, et rigtigt livsstykke, selv om hun godt kan have sine bekymringer om fremtiden, især for børnene. I korte forløb kan hun gå rigtig udmærket med sin protese, og uden at man opdager, at hun mangler et underben.