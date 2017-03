Allerede nu ser det ud til, at budgettet for 2017 skrider med 10 mio. kroner på det specialiserede voksen- og børneområde. Foto: Agnete Vistar

Bekymring over Budget 2017

- Det skyldes, at vi kom ud af 2016 med et helt fantastisk resultat. Og 2017-budgettet er 40 millioner højere - dvs. med overskuddet 60 mio. kroner mere. Lønfremskrivningen tager ca. halvdelen, men vi har stadig masser af robusthed i budgettet. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er udfordringer, og det er rigtigt, at de 10 mio. skal hentes et andet sted, sagde han.

- Og det ville da pokker stå andet. Hvis ikke budgettet var udfordret, var det sat for højt. Den gode økonomiske styring af budgettet fortsætter. Jeg er ikke pessimist - det er sjældent at kun rigtigt negative ting sker, tilføjede borgmesteren.

Carsten Helles Rasmussen (V) efterlyste mere specifikke data for handleplanerne for de 9 mio. kroner, der skal effektiviseres for. Og hans konklusion var, at 2017-budgettet ikke umiddelbart ser ud til at kunne holde - man kan ikke spare sig til et budget, sagde han.