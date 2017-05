Se billedserie Hvalsø Station, set fra sydvest. Lejre Kommunes materiale

Bedre plan for station på vej

Lejre - 27. maj 2017 kl. 09:47

Der kommer til at ske ting og sager på og omkring Hvalsø Station, for en lokalplan for stationen er nu på vej gennem det politiske system. Foreløbig har såvel politikerne i teknik- og miljøudvalget som økonomiudvalget sagt god for den og anbefaler den, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Lokalplanen skaber mulighed for, at stationsbygningen og pakhuset anvendes til flere formål end i dag. Det betyder, at GRO og andre fortsat kan bruge bygningen. Bevaring af stationsbygningen og pakhuset sikres, da de to bygninger er centrale i Hvalsøs historie, identitet og funktion som stationsby.

Lokalplanen sætter nogle rammer for, hvordan der kan skabes nogle bedre og lettere forbindelser fra parkeringspladserne og cykel- og busholdepladserne til og fra perronerne. Og så gives mulighed for, at hele stationsområdet kan få et grønnere udtryk og komme til at

hænge sammen med områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte.

Delområde A, som er parkeringen på nordsiden af banen - vest for stationsbygningen - skal anvendes til parkering af motorkøretøjer og cykler, og kan eventuelt indrettes til busholdeplads. Lokalplanen lægger sig ikke fast på hvilken model af to, som er skitseret. Faktisk er der ikke truffet nogen beslutning om at flytte busholdepladserne - kun at det kan være en mulighed, hvis politikerne bakker op om dette.

