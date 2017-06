Beboerne her i Hvalsø bliver ramt hårdt af bortfaldet af ordningerne for storskrald og haveaffald. Fra venstre Peter Schultz Jørgensen og hans kone Lene, Rolf Czeskleba-Dupont, Krista Nørgaard og Dorte Linde. Foto: Agnete Vistar

Beboere: Vi vil beholde storskralds ordning

- Vi er mange, der er bragt i en meget uheldig situation. Vi føler, at afskaffelsen af ordningerne for storskrald og haveaffald i Lejre Kommune er blevet smuglet ind. Og grundejerforeningerne er ikke blevet hørt i den sag.

Det siger Rolf Czeskleba-Dupont, der bor i Hyldebjerg i Hvalsø, til DAGBLADET Roskilde torsdag. Og han er langtfra den eneste, der er oprørte over Lejre Kommunes beslutning om at droppe de to ordninger fra næste år. Dagbladet har talt med en række borgere, der nu får problemer med at komme af med deres storskrald og haveaffald.

De oplever i den grad, at afskaffelsen af de to ordninger er kommet bag på dem.

De fortæller, at mange ældre, som gerne vil blive boende i deres hus, og som er flyttet til Hvalsø og Lejre for at bo tæt på stationen og uden bil, nu får store problemer med at komme af med deres affald. Og deres pointe er, at de tal, som bruges fra en undersøgelse om behov for ordningerne om storskrald og haveaffald, og som Lejres politikere har forladt sig på, er tendentiøse og fejlbehæftede.