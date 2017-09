BYcentrum indviet med historisk kvadrilledans

1885 var året, hvor byens store søn - dyrlæge, lokalhistoriker og smed Chr. Tobiassen - plantede egen, der nu er 132 år. At der overhovedet stod en eg der, var indtil for et halvt år siden næsten ikke til at se, for et vildnis var groet op om det stovte træ. Vivian Møller fra Gevninge Bylaug fik den gode ide, at der skulle skabes et anlæg omkring egen, som skulle fritlægges.