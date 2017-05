De tre store møller er markeret med lysegrønt. Hensigten er at placere dem nordøst for Kirke Saaby, tæt på Landevejen. Lejre Kommunes materiale

Afslag til tre kæmpemøller

Lejre - 31. maj 2017 kl. 09:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Lejre Kommune har givet foreløbigt afslag på at gå i gang med at planlægge muligheden for at opføre tre store vindmøller på 130-150 meter, indtil en stor helbredsundersøgelse om vindmøller ligger klar til efteråret, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Et ønske fra Eghøj Nielsen familien om at opstille tre store vindmøller på et areal nordøst for Kirke Saaby er således foreløbig skudt til hjørne. Politikerne endte med i enighed at give afslag på at sætte gang i kommuneplanlægning til møllerne.

De tre vindmøller ville i givet fald være af mærket Vestas og enten 130 eller 150 meter høje i totalhøjde. Initiativtagerne har tilbudt egnens borgere at blive medejere - 20 procent til kostpris, og at lokalområdet får indflydelse på projektet. Men en række Saaby-borgere mødte op i rådssalen til debatten mandag aften og udtrykte stor bekymring over opstillingen af de tre møller.

Modstanden mod møllerne på Kirke Saaby egnen er stor. Lige nu ser det ikke ud til, at møllerne kan komme med i den næste kommuneplan, med mindre en politiker direkte stiller forslag om det. Samtidigt udløber den nuværende tilskudsordning til vindmøller den 21. februar 2018, idet det kræves, at de til den tid er opstillet og nettilsluttet.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde onsdag.