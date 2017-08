»Huset«, også kaldet pensionisthuset på Lejrevej 15A, kan komme i spil, hvis et bud på et projekt indeholder brug af hele ejendommen Lejrevej 15A-G. Foto: Agnete Vistar

Ældrehus kan komme i spil ved salg

Lejre - 07. august 2017 kl. 12:17 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere ældre, der benytter »Huset« på Lejrevej 15A i Lejre by som samlingssted, er begyndt at reagere på, at politikerne har taget bygningen med i det offentlige udbud af det store bygningskompleks på Lejrevej 15A, som Lejre Kommune vil sælge til boliger-formål, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Et enigt økonomiudvalg besluttede lige før sommerferien, at hele bygningskomplekset skulle sættes til salg, idet der alene kan bydes ind med projekter, som omfatter boligbyggeri - og inklusive pensionisthuset, der blandt andet benyttes til IT-kurser og kurser i slægtsforskning mm. Huset hænger ikke fysisk sammen med det øvrige kompleks.

Brugerrådet er blevet tilbudt at se på en bygning ved Domus Felix som alternativ til pensionistaktiviteterne; besigtigelsen har ikke fundet sted endnu.

- Meningen er på ingen måde, at aktivitetscentret for ældre, som ligger i 15A lige nu, skal nedlægges. Det kan bare blive nødvendigt at flytte det, siger Carsten Rasmussen.

- På et borgermøde på rådhuset var jeg kæk og sagde, at 15A ikke skulle med i udbuddet - ud fra, at det ikke var aktuelt på det tidspunkt. Men vores eksterne rådgivere sagde samstemmende, at dersom huset kommer med i udbuddet, kan det give et væsentligt andet projekt. Derfor er økonomiudvalget gået med til, at 15A er med som en option, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Men det ligger slet ikke fast, at det kommer til at ske, at huset sælges. Får vi dog et virkelig godt projekt præsenteret med spændende indhold, og som opfylder kravene til et attraktivt boligområde - og 15A i den situation er bedst med i helheden - ja så kan det sælges, siger borgmesteren.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde mandag.