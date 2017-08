87 gange på fem år er der målt for meget pesticid i vandet

Siden 2012 er drikkevand fra danske vandværker 87 gange blevet afsløret i at indeholde pesticider i koncentrationer over grænseværdien.

Ifølge opgørelsen er der i nogle tilfælde tale om ganske små overskridelser af grænseværdien, som er på 0,1 mikrogram kemiske bekæmpelsesmidler per liter. Overskridelsen i det værste tilfælde fra Lejre var på 32 gange.

Her var der tale om glyfosat, som er den aktive ingrediens i blandt andet verdens mest solgte ukrudtsmiddel, Roundup.

De fleste forureninger er dog med stoffet BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidler.

Grænseværdien for sprøjtemidler i drikkevandet er politisk fastsat og meget lav. Den afspejler ikke, hvornår man bliver syg af at drikke vandet. Alligevel betragter Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, opgørelsen som "et rødt advarselsflag".

- Det er et udtryk for, at systemet ikke har virket. Vi har sprøjtet for meget eller med de forkerte midler, og der kan være flere af giftstofferne på vej ned i grundvandet; også stoffer, som ikke måles, siger han til Ingeniøren.

De 87 tilfælde udgør kun en forsvindende andel af de tusindvis af vandprøver, der årligt analyseres. Når fundet alligevel foruroliger eksperterne, skyldes det, at pesticiderne slet ikke burde være i drikkevandet i de koncentrationer.

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor på DTU Miljø, finder det således overraskende, at sprøjtemidler, som stadig er tilladt, finder vej til danskernes drikkevand.

Den danske godkendelse af pesticider skal netop sikre, at de ikke ender i grundvandet og derefter i drikkevandet.

- Det er alvorligt, fordi særligt glyfosat bliver brugt i enormt omfang.

- I mange år er det blevet italesat, som om problemerne med drikkevandet var fortidens synder. Men når bentazon og glyfosat nu dukker op, viser det med tydelighed, at vi ikke kan forhindre, at de når ned i grundvandet, siger han til Ingeniøren.