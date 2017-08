Det er intet mindre end tre kubikmeter golfbolde, der er blevet stjålet fra Ledreborg Palace Golf Club. Tyveriet, der blev opdaget torsdag, meldes nu til politiet. Arkivfoto: Anders Kamper

7-8000 golfbolde stjålet

7-8000 golfbolde stjålet

Lejre - 11. august 2017

Ledreborg Palace Golf Club er blevet udsat for et meget stort tyveri af golfbolde. Mellem 7000 og 8000 range-bolde er blevet stjålet inden for de sidste otte dage, fortæller golfmanager Peter Gindrup til DAGBLADET Roskilde fredag.

- Det er hamrende, drøn ærgerligt, at det her sker. Man kan godt forestille sig, at nogen må være kommet med en lastvogn og fjernet golfboldene. Så mange stjålne golfbolde fylder tre kubikmeter, forklarer Peter Gindrup.

- Jeg ved, at tyveriet må være sket inden for de sidste otte dage. Vi har mange bolde liggende ude, og vi går og samler range-boldene sammen. Det er først, når alle boldene er samlet sammen i boldkasser, at man kan se, at der mangler nogen. Og det gør der virkelig her - rigtigt mange, siger golfmanageren.

Peter Gindrup opfordrer alle til ikke at tage imod træningsbolde, der er påtrykt reklame for DanBolig Roskilde-Københavnsvej. DanBolig er sponsor for Ledreborg palace Golf Clubs rangebane. Klubben fik forrige år 18.000 bolde.