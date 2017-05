Det grønne område viser, hvor det er planen, at der skal bygges 60 almene boliger i Kirke Hyllinge, hvor den nedrevne Ryttergpården lå. Lejre Kommunes materiale

60 almene boliger i støbeskeen

Lejre - 13. maj 2017 kl. 10:18 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre Kommune går snart i gang med at få lavet et forslag til en lokalplan for 60 almene boliger, der skal ligge, hvor den nedrevne Ryttergården lå ved Ryttergårdsvej i Kirke Hyllinge, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Arkitektfirmaet Pluskontoret har lavet et skitseforslag på vegne af Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab, og det bliver udgangspunktet for det forslag til en lokalplan, som skal laves. Det var i december sidste år, at kommunalbestyrelsen besluttede at indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sjælland om de 60 lejligheder.

Der lægges nu op til en tæt-lav bebyggelse med max 30 procent for området under ét. Boligerne bliver i max to plan, og med en højde på max 7,5 meter.

Et mindretal i teknik- og miljøudvalget - Venstre og DF mener kun, der bør være 40-45 lejligheder og ikke 60. Sagen skal op i kommunalbestyrelsen, før lokalplanarbejdet sættes i gang.

