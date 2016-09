3000 Lejreborgere har så dårlig dækning, at de kan komme i betragtning til tilskud til bedre bredbånd. Foto: Jens Wollesen

3000 borgere kan få tilskud til bedre bredbånd

Lejre - 05. september 2016 kl. 15:33 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny statslig bredbåndspulje giver lokale sammenslutninger af borgere mulighed for at søge tilskud til bredbåndsforbindelser. Første ansøgningsrunde løber frem til 31. oktober i år, skriver DAGBLADET Roskilde.

I Lejre Kommune er omkring 3000 husstande ansøgningsberettigede ifølge de kriterier, som gælder for bredbåndspuljen. Lejreborgere, der har brug for hjælp til ansøgningen, kan få gratis hjælp fra rådgivningsvirksomheden Netplan. Kontaktperson er Michael Jensen, tlf.: 40 62 82 31.

Det gælder i områder, som i dag har dækning på under 10 Mbit download og 2 Mbit upload. Puljen kan søges af lokale sammenslutninger af borgere, og der er i alt afsat 200 mio. kr. frem til 2019.

Målet med puljen er at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der forgæves har efterspurgt bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet. Der er i 2016 afsat 80 mio. kr. til at sætte målrettet ind i de områder, hvor teleselskaberne ikke af sig selv tilbyder en løsning til borgere og virksomheder.

- Mange familier og små erhvervsdrivende i Lejre Kommune har brug for bedre internetforbindelser. Dette her er en god mulighed for at løst problemerne med langsomme eller svigtende forbindelser. Jeg vil bestemt opfordre de ansøgningsberettigede husstande til at gribe muligheden og søge midler fra bredbåndspuljen, siger Grethe Saabye (K), erhvervs- og turismeudvalget.

Bredbåndspuljen er målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Adresser, der ikke har adgang til 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload får en særlig prioritering ved vurdering af projekterne.

For hver bolig, sommerhus eller virksomhed, der er med i projektet, skal der mindst lægges 2.000 kroner i egenbetaling. Hvis kommunen er med, skal den også bidrage til finansieringen, og det bredbåndsselskab, der etablerer dækningen, skal også være med til at finansiere udrulningen.

Inden der kan søges om støtte fra bredbåndspuljen, skal ansøger have lavet en offentlig annoncering af sit projekt over for interesserede bredbåndsudbydere i minimum tre uger. Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med BoligJobordningen for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload. Bredbåndsstøtteområder er blevet kortlagt af Energistyrelsen, læs på styrelsens hjemmeside.