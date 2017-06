17 pladser tilbage i erhvervsanalyse

- Jeg skal da blankt erkende, at jeg hellere så, at vi lå oppe blandt de 10 bedste i Danmark, snarere end i den store bløde mellemgruppe, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Jeg tror, det er lidt tilfældigt, hvor man ender, når man ligger i den store mellemgruppe, hvor de fleste kommuner ligger. Dansk Byggeri skriver selv i analysen, at der er en stor gruppe kommuner i mellemgruppen, hvor kommunerne ligger meget tæt. Og der skal næsten ingen ting til der for at ryge op eller ned. Jeg ved ikke, hvad de andre har gjort for at rykke opad. Vi har for eksempel indgået partnerskabsaftaler, som Dansk Byggeri har sagt er vigtigt, og trods det rykker vi ned, siger Carsten Rasmussen.