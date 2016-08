15 tons gydegrus lagt ud i vandløb

»Den sjællandske Grusbande« er et nyetableret netværk under Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand. Lørdag havde vognmanden fra Søstrup Vognmandsforretning kørt de 15 ton gydegrus ud til åen, og det var disse ca. 10 kubikmeter grus, Grusbanden skulle lægge i åen og fordele til glæde for ørredbestanden i det lille, men produktive vandløb.

Den friske strøm skal sørge for, at ørrederne gyder deres æg i gruset, og den raske strøm sikrer, at der løber en masse ilt-rigt vand henover gydebanken. Ørrederne gyder sidst på efteråret, og det iltrige vand er en forudsætning for, at ørredynglen, der ligger inde i æggene, overlever henover vinteren for at klække i april-maj måned.