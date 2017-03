Louise Thiesen Nielsen fejrer Zophie & Olivers 20 års jubilæum sammen med kunderne i næste uge. Foto: JCJ Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Zophie & Oliver fylder 20 år

Køge - 07. marts 2017 kl. 15:26 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge er i centrum på Teaterbygningen onsdag 15. marts. Her fejrer tøjforretningen Zophie & Oliver sit 20 års jubilæum med modeshow efterfulgt af et arrangementet i forretningen i Jernbanegade.

"Jubilæet skal selvfølgelig fejres med kunderne, så vi laver en fest for og med vores kunder," siger indehaver Louise Thiesen Nielsen om aftenen, hvor et hold af lokale modeller vil vise, hvordan forårsmoden 2017 ser ud for de unge. Der er plads til 300 gæster ved showet, og de fleste billetter er allerede væk, så man skal være hurtig, hvis man vil sikre sig en plads, tilføjer hun.

Arrangementet begynder klokken 19 på Teaterbygningen. Der er goodiebags til alle unge i målgruppen mellem otte og 16 år, og efter showet er der åbent i forretningen.

Netop det målrettede fokus på aldersgruppen 8-16 år er det, der gennem alle årene har gjort forretningen speciel. Zophie & Oliver åbnede i 1997 i mindre lokaler i Brogade 24, og forretningen var banebrydende med sit udvalg af tøj til de større børn.

"Vi var en af de første butikker i Danmark for de 8-16 årige, så det var noget af et sats, men det viste sig hurtigt at være en god idé," siger Louise Thiesen Nielsen.

Det viste sig, at der var stor interesse for en forretning for de børn og unge, der gradvist begynder at orientere sig mod et mere voksent udtryk i deres påklædning, og efter fem år flyttede forretningen til større lokaler i Jernbanegade, hvor den stadig ligger i dag. Her fik man 250 kvadratmeter i to plan, hvor der var plads til at skabe både et pigeunivers og et drengeunivers.

"Her er der plads til at være kreative og inspirere kunderne," siger indehaveren.

I de nye lokaler begyndte det for alvor at gå stærkt, og i dag har forretningen kunder fra hele landet - ikke mindst i kraft af forretningens webshop, som netop nu er på vej til at få et helt nyt look. Webshoppen har blandt andet været med til at cementere Zophie & Olivers status som specialist i konfirmationstøj til både drenge og piger, og det betyder, at nogle kommer kørende helt fra Jylland og Nordsjælland for at købe konfirmationstøjet i Køge.

Billetter til jubilæumsmodeshowet kan købes i forretningen i Jernbanegade.