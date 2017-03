Zonta Køge har 300 blomsterkurve klar - de sælges til støtte for Mødrehjælpens nye lokalforening i Køge. Foto: JCJ Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Zonta klar med donation til Mødrehjælpen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Zonta klar med donation til Mødrehjælpen

Køge - 07. marts 2017 kl. 09:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Zonta Rose-dag og kvindernes internationale kampdag fejres hvert år den 8. marts. Her sælger Zontas lokalafdeling i Køge 300 blomsterkurve og overskuddet fra salget doneres til et lokalt projekt, der arbejder med indsatser for at styrke kvinder og piger i det lokale samfund.

I år har Zonta Køge besluttet, at overskuddet fra salget af de skønne blomsterkurve går ubeskåret til Mødrehjælpens nye lokalforening i Køge.

"Det er foreningens første lokale donation, og vi glæder os meget over, at Zonta Køge vil støtte op om Mødrehjælpens vigtige arbejde for sårbare kvinder," fortæller Charlotte Malmroes, formand for den nye lokalforening.

"Donationen vil gøre det muligt for os at uddele en gratis baby-startpakke med tøj, bleer og legetøj til helt unge, enlige vordende mødre. Det eneste de unge kvinder ska gøre er, at besøge Mødrehjælpens nye butik, når den åbner i maj 2017," siger hun.

"Det var et meget let og naturligt valg for os denne gang - Mødrehjælpen kan mange identificere sig med og deres arbejde er til at forstå. Det er en organisation, som i mange mange år, har hjulpet sårbare kvinder med rådgivning og støtte og behovet for hjælp stiger i disse tider. Det gælder også i vores eget lille nærmiljø i Køge," fortæller Krista Ruby, formand for Zonta Køge.

Zonta er en af verdens førende kontakt- og serviceorganisationer for kvinder og er talerør for kvinders rettigheder. Med stor vægt på projekter til forebyggelse af vold mod kvinder, støtter Zontamedlemmer lokale, nationale og internationale projekter og legater med det formål at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og arbejdsmæssige status.