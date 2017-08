Nu åbner Wellness King i Køge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Wellness King indtager Den Hvide By

Køge - 11. august 2017

"Til dem der vil leve lidt bedre", lyder mottoet i den nye forretning, som åbner i weekenden i Den Hvide By i Køge, og det er da heller ikke svært at forestille sig, at det kunne være dejligt at have et af de mange indendørs og udendørs spabade, som man finder i forretningen stående derhjemme.

Forretningen hedder Wellness King, og det er ifølge indehaverne Nordens største leverandør af udendørs og indendørs spabade, som nu åbner sin første butik i Danmark. Åbningen finder sted med reception lørdag 12. august klokken 10-14, hvor alle er velkomne til at kigge forbi og se det brede udvalg.

"Vi byder på masser af åbningstilbud. Kig forbi og prøv vores forskellige spa og swimspa, massagestole, samt alt tilbehør til vedligeholdelse af spa og pool," lyder opfordringen fra Kenny og Jørgen, som står bag den nye forretning.

Wellness King er autoriseret forhandler af DenForm spabade, og mens forretningen er ny, så har Kenny allerede nu indgående kendskab til netop denne producent - han har nemlig selv et af slagsen stående derhjemme.

En af fordelene ved dem er ifølge Kenny, at de er fremstillet til det nordiske marked, så de er konstrueret til at kunne stå ude i al slags vejr - og alle slags temperaturer. Desuden udmærker de sig ved at kunne leveres hurtigt - typisk inden for to til fem dage.

Der er i øvrigt mulighed for at prøve spabadene selv i forretningen, hvis man har mod på at hoppe i badetøjet.

Priserne ligger fra 50.000 til 180.000, og så finder man i øvrigt også oppustelige spabade til 6000 kroner i den nye forretning.

Se mere på wellnessking.dk.