De første to af i alt fire spunsvægge skal vibreres ned ved jernbaneoverkørslen i Køge i weekenden.

Weekend med spunsning ved jernbaneoverkørslen

Køge - 24. juni 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 24. og søndag 25. juni vibrerer Køge Kyst de første to af i alt fire spunsvægge af jern ned under jorden ved jernbaneoverkørslen. Det sker som led i de forberedende arbejder til en ny bred underføring under jernbanen. I de to dage vil der derfor være støj i området omkring jernbaneoverkørslen i tidsrummet klokken 8-18.

"Arbejdet foregår sådan, at de to østlige jernbanespor tages op, og derefter vibreres spunsvæggene 23 meter ned i jorden. Det kommer til at støje i de to dage, hvor arbejdet står på, og vi gør, hvad vi kan for, at det kan gennemføres mest muligt effektivt og med færrest mulige gener," siger chefkonsulent Lene Jensen, der er Køge Kysts projektleder på opgaven.

Hvis man skal rejse med tog i de to dage, kan det være en god idé at tjekke Rejseplanen, som DSB vil opdatere, såfremt der kommer ændringer i togdriften som følge af anlægsarbejdet.

Når spunsen er etableret, anlægges den ene halvdel af det betondæk, som i fremtiden skal udgøre underføringens loft og samtidig være et stærkt fundament for jernbanesporene ovenover. Herefter lægges jernbanesporene tilbage, og samme arbejde udføres på den vestlige side af sporene, hvor vibreringen af spunsen foregår i weekenden 5.-6. august.

Køge Kyst lukkede jernbaneoverkørslen for fodgængere og cyklister tirsdag 6. juni, fordi signalanlægget er taget ud af drift i forbindelse med anlægsarbejdet, samtidig med at der fortsat kører tog. Derfor ville det være for farligt at at gå over banen. Frem til oktober kan cyklister og fodgængere gøre brug af perrontunnelen på Køge Station eller overkørslen ved Strandvejen. Også Køges kulturrute Tråden omlægges i denne periode via perrontunnelen, som fra midten af juni udsmykkes med kunst på væggene. Køge Kyst har opsat skilte, der informerer om de ændrede cykel- og gangruter.

Til oktober åbner jernbaneoverkørslen igen for fodgængere og cyklister.

Anlæggelsen af underføringen under banen sker først senere, når Køge Kyst og Køge Kommune har fået den præcise udformning af underføringen og den samlede finansiering af projektet på plads. Anlæggelsen går tidligst i gang i 2018.