Watertubes: Kapløb med tiden

Køge - 04. januar 2017 kl. 16:11 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beredskaberne knokler i kapløb med tiden for at få fyldt watertubes'ene på Havstokken. Slangerne er rullet ud, men beredskabsfolkene er først for nylig gået i gang med at pumpe.

Køge Kommune oplyser klokken 15.50, at det tager op til fire timer at fylde dem, men at man forventer at nå det, selv om prognoserne siger, at vandet vil toppe omkring klokken 18.40.

Det er Midt- og Vestsjællands Politi, der koordinerer beredskabernes indsats mod vandmasserne. Her erkender pressetalsmand Martin Bjerregaard, at myndighederne løber om kap med tiden for at nå det.

- Det kan vi godt konkludere, men man er i fuld gang. Generelt er det vigtigt for myndighederne at komme i gang i god tid, netop fordi det tager tid at etablere værnet mod vandet, siger han.

Ude på Havstokken er Østsjællands Beredskab ved at lægge watertubes blandt andet i Tommy Brades have. Han tager du situationen ganske roligt.

- Jeg tror ikke, at vandstanden bliver så høj, som de. Jeg tror ikke, at vandet kommer op over landtangen, og så er der kun et ganske lille hul fra bugten og herind. Men det er da godt, at de kommer herud, siger Tommy Brade.

Beredskabsfolkene har måtte skære nogle af hækkene ind til naboen ned for at komme til at lægge watertubes, men det ser Tommy Brade ikke som noget problem.

- Fred være med det. Man har jo ikke en prydhave hernede. De hække var mest for at give lidt læ, siger han.

