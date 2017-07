Selvom det går bedre end tidligere, så mangler foreningen i Køge i dag stadig frivillige, fortæller Michelle De Schryver og Johnny Bøgelund Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Voksenvenner i Køge: Skal få store smil frem i børnenes ansigter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voksenvenner i Køge: Skal få store smil frem i børnenes ansigter

Køge - 27. juli 2017 kl. 16:37 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En voksen ven kan give børn med brug for tryghed det nærvær og venskab, som de savner i dagligdagen. Sådan lyder det fra Børns Voksenvenner i Køge, som i år har fem års jubilæum.

- Det drejer sig om, at de her børn får en ekstra ven. Det drejer sig om samvær og nærvær. Vi vil gerne have store smil i små ansigter, siger Michelle De Schryver, der er formand for Børns Voksenvenner i Køge.

Hun fortæller, at man i foreningen har haft en positiv udvikling i den lokale afdelings første fem år.

- De første to år var det nærmest umuligt at finde nogle mænd, som ville være voksenvenner, og vi var ved at give op. I dag er det bedre, men det er stadig svært at få frivillige nok, siger Michelle De Schryver.

I Børns Voksenvenner peger man også på vigtigheden af, at det hele er frivilligt baseret, og at der ikke sker nogen henvisning fra kommunen.

- Der er ikke nogen, der siger, at børnene skal have en voksenven. Det behøver man ikke heller ikke, for oftest er familierne velfungerende, men hvor barnet har brug for én at være fortrolig med, siger Johnny Bøgelund, der er næstformand i Børns Voksenvenner i Køge.

Udover at være næstformand i den lokale forening, og han også såkaldt voksenven. Blandt andet for et i dag 15-årigt barn.

- Nu har det varet i tre år, og vi ses stadig et par gange om måneden. Det er rigtig fint og dejligt, for jeg kan se, at det gør en forskel. Det udvikler børnenes selvopfattelse og selvværd, siger Johnny Bøgelund.

Johnny og sin 15-årige ven mødes typisk i weekenden og bruger omkring tre-seks timer sammen per gang, og venskabet er et godt eksempel på, hvad en voksenven kan give et barn, lyder det.

- Det handler om at have en ven at snakke med alt muligt om, og det kommer an på, hvad barnet har brug for. Nogle gange er to ens personer matchet, så de for eksempel kan spille en masse fodbold. Andre gange er de meget forskellige, så de komplimenterer hinanden, og den voksne kan udfordre barnet, siger Michelle De Schryver.