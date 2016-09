Sangskriveren Peter Viskinde serverer musikalske favoritter, når han snart besøger Køge. Pressefoto Foto: Photographer: Toke Hage

Viskindes musikalske højdepunkter

Køge - 16. september 2016

Musikken skal føles rigtig for at give mening, fortæller Peter Viskinde, der snart besøger Teaterbygningen i Køge med hans musikalske »Grundstof«, som også er titlen på hans seneste album.

- Det er min statusopgørelse over sange som har betydet ekstra for mig gennem tiden. Med min forholdsvis brede smag i forhold til genre, har det ikke været en let opgave. Hundredevis af sange har været på banen, egne og andres. De af mine egne sange, der er kommet gennem mit indre nåleøje, er dem hvor tiden har bevist deres "værd". Helt konkret er det de sange der dukker op når jeg lægger mine livesæt, fortæller han.

Han har været med på musikscenen siden midt i 60`erne og i 1979 var han med til at danne Malurt, som til en festival i 1981 faktisk havde »Bossen« selv med på scenen til en udgave af Springsteens hit »Hungry Heart«.

Siden opnåede han stor succes med Big Fat Snake, men siden 2009 har han udgivet numre i sit eget navn.

Han forklarer, at for ham handler musikken om at skabe sange, der rummer flere dimensioner og som ikke bare er et pophit, der er glemt i morgen.

- Man kan i hvert fald gøre sig den ulejlighed at prøve og jeg skal ikke gøre mig til dommer over om det overhovedet er lykkedes, bemærker han.

Når han besøger Teaterbygningen i Køge vil det være med en mase af de sange han selv har udviklet og dem som andre har skrevet - til stor inspiration for ham.

- Det siger næsten sig selv, at sangen vi spillede med Springsteen, »Hungry Heart«, må med her - uagtet at det for mig næsten er helligbrøde, pointerer han. Peter Viskinde og bandet vil spille alle de kendte sange som No Peace Like In Heaven, Lily Marlene, Savner En Som dig, Mød Mig I Mørket og mange flere.

Det er lørdag den 24. september. Billetter til koncerten kan købes via bygningen.dk